"Формула Штайнмаєра" і всі пункти Мінських домовленостей розглядатимуться на зустрічі лідерами "нормандської четвірки", - Зеленський

Про це під час зустрічі з президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністе заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Формула Штайнмаєра" і всі пункти Мінських угод розглядатимуться й рішення ухвалюватиметься лідерами чотирьох держав. Як я вже говорив, ми маємо обговорити всі пункти Мінських угод", - зазначив Зеленський.

Зеленський заявив, що підписував Мінські угоди не він, але відповідальність лежить на ньому.

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"Ми будемо працювати і боротися, щоб захищати кожну краплю наших українських інтересів ... все це обговорюватиметься на зустрічі (нормандської четвірки. - Ред.) ... Зараз у нас, буду говорити чесно, дати немає. Ми наполягаємо зараз на тому, щоб ця зустріч відбулася саме у вересні", - підсумував Зеленський.

Зазначимо, так звана "формула Штайнмаєра" передбачає порядок, за якого Верховна Рада спочатку приймає закон про проведення виборів на території ОРДЛО, потім проводяться вибори на цій території, після чого ОБСЄ робить висновок про те, чи відповідали проведені вибори європейським стандартам. Якщо вибори не відповідали цьому, прийняті Верховною Радою закони (про особливий статус ОРДЛО) не вступлять в силу.