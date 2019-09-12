Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.09.19 18:45

Мінінфраструктури передало ВМС України аварійно-рятувальне судно "Олександр Охрименко". ФОТО

Найближчим часом Військово-Морські Сили України поповняться аварійно-рятувальним судном "Олександр Охрименко". Рішення про передачу корабля зі сфери управління Міністерства інфраструктури України оборонному відомству вже прийнято.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Мінінфраструктури передало ВМС України аварійно-рятувальне судно Олександр Охрименко 01

"Такого універсального судна в національних ВМС ніколи не було. Можливості і тактико-спеціальні характеристики судна дадуть змогу залучати його до проведення пошуково-рятувальних робіт у морі з наданням допомоги аварійним надводним кораблям, підводним човнам і літальним апаратам, порятунку екіпажів і буксирування пошкоджених об'єктів. Судно доцільно застосовувати для забезпечення всього спектра водолазних, суднопідіймальних, підводно-технічних, гідрографічних, науково-дослідних та інших спеціальних робіт", - розповів начальник пошуково-рятувальної служби управління оперативного (бойового) забезпечення штабу Командування ВМС України капітан 1 рангу Олексій Нестеров.

Судно також можна використовувати в заходах протимінного забезпечення в акваторіях Азово-Чорноморського регіону, а це пошук, ідентифікація і знешкодження вибухонебезпечних предметів. У планах командування ВМС застосовувати це багатофункціональне судно для проведення випробувань не тільки перспективних зразків водолазної техніки, спорядження та засобів забезпечення водолазних спусків, а й радіогідроакустичних станцій різного типу тощо.

Мінінфраструктури передало ВМС України аварійно-рятувальне судно Олександр Охрименко 02

Зараз судно технічно справне, кілька років тому на ньому відбувся капітальний ремонт. Засоби навігації і зв'язку в робочому стані. На борту є водолазна станція, барокамера й інше водолазне майно для виконання завдань.

"Особливістю судна є те, що на ньому є обладнання для перевезення великогабаритних вантажів, крім того, є спеціальні об'ємні цистерни з прісною водою і резервуари для палива. Ці можливості судна дозволять оперативно доставити воду і паливо до кораблів, які несуть, наприклад, бойове чергування в морі. Ще однією особливістю судна є обладнання для збору нафтопродуктів з поверхні води. Тобто в разі виникнення техногенних катастроф або стихійного лиха на морі, "Олександр Охрименко" може також ефективно застосовуватися для мінімізації наслідків лиха. Також на судні встановлено протипожежні насоси і лафети для гасіння пожежі", - зазначили в командуванні ВМС.

Мінінфраструктури передало ВМС України аварійно-рятувальне судно Олександр Охрименко 03

Довідка. Аварійно-рятувальне судно "Олександр Охрименко", проект 2262, тип "Светломор", довжина 61 м, ширина 14 м, висота по борту 6 м, водотоннажність 2258 т, швидкість 12 вузлів, автономність 30 діб, дальність плавання 5800 миль. Побудований у 1987 році в Сінгапурі.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100