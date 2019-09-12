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12.09.19 23:46

Полювання на відьом влаштовувати не будемо, - Криклій про кадрові перестановки в Мінінфраструктури

Міністр інфраструктури Владислав Криклій прокоментував журналістам питання майбутніх кадрових перестановок у міністерстві.

Полювання на відьом влаштовувати не будемо, - Криклій про кадрові перестановки в Мінінфраструктури

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

Криклій зазначив, що в даний момент рішення про однозначні кадрові призначення ще не прийнято: "Я поки до всіх придивляюся. "Полювання на відьом" у міністерстві влаштовувати не будемо. Якщо є якісь проблеми, конкретні речі, то звичайно, незалежно від прізвища, ми попрощаємося з усіма. Але якщо людина виконує роботу, то навіщо?".

На запитання журналістів про замовну піар-кампанію проти заступника міністра Юрія Лавренюка, Криклій відповів, що, на жаль, адресні замовлення у нас досить поширені, а в роботі жодних претензій чи зауважень до Лавренюка немає.

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