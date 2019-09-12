Геращенко заявляє про наступ на свободу слова та обіцяє звернутися до міжнародних правозахисників. ДОКУМЕНТ

У своєму Facebook вона опублікувала звернення до глави регламентного комітету ВР Сергія Кальченка, інформує Цензор.НЕТ.

Геращенко нагадує, що політична позиція народного депутата не може бути предметом юридичної відповідальності, Конституція гарантує свободу слова, а депутати не несуть юридичної відповідальності за висловлювання в стінах парламенту.

"Всі мої заяви, фрази, речення, співставлення, аналогії, метафори, порівняння були моєю політичною оцінкою обговорюваних законопроектів. Їх трактовка - це вже предмет власних міркувань і допущень пана Арахамії і не може розглядатися як привід для початку розгляду питання на вищезгаданому Комітеті", - стверджує Геращенко.

Вона підкреслила, що переслідування народних депутатів за критику влади буде тривожним симптомом згортання демократичних процесів. Геращенко розраховує, що її політична позиція не піддасться в парламенті жодним утискам.

"У протилежному випадку змушена буду апелювати до міжнародних правозахисних інституцій, які опікуються станом додержання демократичних принципів свободи слова в Україні в цілому та в органах державної влади, і Верховної Ради України, зокрема", - додала вона.

Нагадаємо, регламентний комітет Верховної Ради 6 голосами з 11 рекомендував позбавити Ірину Геращенко права на участь у 5 пленарних засіданнях за слова про "зелених чоловічків", які нібито захопили парламент.

Раніше народний депутат України від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко назвала своїх колег від "Слуги народу" "зеленими чоловічками".

Вона заявила: "П'ять років тому "зелені чоловічки" заволоділи Кримом. Зараз "зелені чоловічки" захоплюють український парламент. І повністю його перекреслюють", - сказала вона.

Пізніше Геращенко оприлюднила інформацію, що її викликають на засідання регламентного комітету ВР за висловлювання про "зелених чоловічків".







