Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт про позбавлення нардепів зарплати за прогули

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Документ підтримали 288 депутатів ВР.

Рада також проголосувала за скорочені терміни підготовки закону до другого читання.

У разі, якщо нардеп упродовж календарного місяця протягом однієї чергової сесії ВР України без поважних причин не бере безпосередньої участі в більш ніж одній третині пленарних засідань Ради або більш ніж половині засідань комітету, до складу якого він входить, такому депутату не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Припинення відшкодування депутату ВР витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, здійснюється розпорядженням голови парламенту за рішенням комітету, до компетенції якого входять питання депутатської етики, яке приймається на підставі даних реєстрації за допомогою електронної системи підрахунку голосів картками і відомостей з обліку робочого часу народних депутатів, наданих Апаратом Ради.

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