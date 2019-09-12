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12.09.19 19:45

Багаторазово обговорював ситуацію в Україні з Макроном і Путіним, - президент Фінляндії Нііністе

Президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що багато разів обговорював ситуацію в Україні з президентом Франції Еманюелем Макроном та президентом Росії Володимиром Путіним.

Багаторазово обговорював ситуацію в Україні з Макроном і Путіним, - президент Фінляндії Нііністе

Про це він сказав під час спільної з президентом Володимиром Зеленським пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація з якою ми стикалися, а саме - це були загрози певному порядку регіональному та світовому. Я багато разів уже говорив з Президентом Макроном, з президентом Путіним з приводу України і було наразі дуже цікаво послухати вашу (Зеленського — ред.) точку зору і ваше розуміння цієї ситуації", - сказав президент Фінляндії.

Він зауважив, що мав з президентом Володимиром Зеленським тривалу дискусію з приводу питань безпеки в Україні.

Нііністе наголосив, що Фінляндія підтримує принципи суверенітету та територіальної цілісності України. Також він додав, що Зеленський плідно працює для формування миру в Україні.

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