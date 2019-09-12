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12.09.19 19:58

Основною версією ФСБ у справі Бекірова було виконання ним теракту за дорученням голови Меджлісу, - Чубаров

Основною версією ФСБ Росії у справі кримського татарина Едема Бекірова було виконання ним теракту за дорученням голови Меджлісу.

Основною версією ФСБ у справі Бекірова було виконання ним теракту за дорученням голови Меджлісу, - Чубаров

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав глава Меджлісу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Основна версія карателів з ФСБ Росії, яка розглядалася окупаційним "слідством" щодо кримського татарина Едема Бекірова після його незаконного затримання та арешту мала такий вигляд:

"Рефат Чубаров доручив Едему виконати терористичний акт, Ленур Іслямов - забезпечив Бекірова вибуховими речовинами і боєприпасами, а сам Едем Бекіров провів усю підготовку до теракту, але не встиг його здійснити", - написав Чубаров.

Основною версією ФСБ у справі Бекірова було виконання ним теракту за дорученням голови Меджлісу, - Чубаров 01

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