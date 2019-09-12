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12.09.19 20:12

Від початку доби 12 вересня ворог 12 разів порушив режим тиші, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Також обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Від початку доби 12 вересня ворог 12 разів порушив режим тиші, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

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