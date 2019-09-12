Рішення європейського суду щодо польського газопроводу OPAL допомогло Україні, - Газпром

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газета ру, про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак під час інтерв'ю телеканалу "Росія 24".

"На мій погляд, це таке рішення, яке зачіпає в цілому ситуацію з енергопостачанням європейських країн, з потоками газу", - сказав Новак.

Напередодні Європейський суд став на бік Польщі щодо спору про допуск "Газпрому" до потужностей газопроводу Opal. В результаті інстанція скасувала рішення Єврокомісії, згідно з яким концерну надавалося право використовувати газопровід на 100%.

Якщо рішення Європейського суду не буде оскаржено, то "Газпром" зможе завантажити цю нитку тільки на приблизно 25 млрд куб. м в рік і втратить 10% річного експорту.

Тим часом до постанови ЄС енергетичний блок російського уряду поки що ставиться стримано. Так, Новак заявив, що рішення Єврокомісії про розширення доступу "Газпрому" до Opal було юридично вивіреним.

"Зараз йде юридичне опрацювання цього питання на рівні юристів компанії, на рівні юристів міністерства енергетики. Ми прокоментуємо цю ситуацію, щойно буде дано відповідні висновки", - сказав Новак.

Крім фінансових збитків, рішення щодо неповного завантаження Opal може зіграти "Газпрому" в мінус під час майбутніх переговорів з представниками України щодо переукладання контракту на транзит газу в ЄС.

Нагадаємо, що тристоронні консультації щодо газу між Москвою, Києвом і Брюсселем призначено на 19 вересня.

За підсумками зустрічі її учасники мають вирішити питання про пролонгацію контракту на транзит газу. Москва і Київ уклали договір ще в 2009 році. Термін його дії закінчується 31 грудня 2019 року.

Примітно, що Москва напередодні переговорів намагалася заманити Київ знижкою на поставки газу. Так, глава "Газпрому" Олексій Міллер запропонував Україні дисконт у розмірі 25% від експортної вартості газу в обмін на перезапуск договору щодо транзиту.

В даний час імпортний газ надходить на Україну за ціною $196 за 1 тис. кубометрів - при цьому в Білорусії російське паливо продається по $127 за 1 тис. кубометрів.

Втім, поки Київ не поспішає вступати в діалог із Москвою. Так, прем'єр-міністр країни Олексій Гончарук заявив в інтерв'ю "Громадське", що новий уряд має намір домогтися довгострокового контакту на транзит і зараз "формує офіційну позицію Києва до переговорів".

Глава Міністерства енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський стверджує, що рішення суду ЄС має величезне значення в перспективі наближення закінчення договору транзиту російського газу через Україну і дає можливість припинити "газову монополію" Росії на європейському ринку.

"Це урок для тих, хто вважає, що може працювати на європейському енергетичному ринку без дотримання його принципів", - додав міністр.