Обов'язок влади - поважати права меншості, - Ірина Геращенко про можливе позбавлення її права брати участь в засіданні Ради

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Європейської солідарності".

"Європейська Солідарність" виступає категорично проти створення прецеденту, коли представника опозиції позбавляють права голосу тому, що його виступ з трибуни не подобається владі, – про це під час брифінгу в кулуарах Верховної Ради заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

"Мені здається, що зараз я стаю першою жертвою антидемократичних рішень. Я є прикладом першого прецеденту, коли народного депутата України, який представляє мільйони виборців намагаються позбавити права голосу та виступу у парламенті.

Це є порушенням Конституції та прав виборців. Я розумію, що комусь може не подобатися інша думка, але обов’язок влади — шанувати права меншості", – сказала вона.

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Вона наголосила, що відстоюючи право на незалежність депутата "ЄС" захищає всіх парламентарів, в тому числі і представників "Слуги народу".

"Можна бути старим обличчям або новим, але найважливіше мати позицію і відстоювати її. Сьогодні не тільки я, а й українське суспільство бачать серйозні загрози. Оцінка демократії і парламентаризму, коли намагаються ввести імперативний мандат, обмежити право депутата на подачу поправок.

Ці дії – це спроба залякати мене і нашу політичну силу. Мене щиро дивує поведінка "слуг", тому що насправді ми своїми діями сьогодні захищаємо їх право бути не кнопочками зеленими, а депутатами. Адже депутат має право на виступ, позицію, голос. Якщо зараз це буде проголосовано, то наступними жертвами стануть інші депутати. Апелюючи до здорового глузду я роблю все, щоби захистити парламент і державу", – додала Геращенко.

11 вересня народний депутат України від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко назвала своїх колег від "Слуги народу" "зеленими чоловічками".

Вона заявила: "П'ять років тому "зелені чоловічки" заволоділи Кримом. Зараз "зелені чоловічки" захоплюють український парламент. І повністю його перекреслюють", - сказала вона.

Пізніше Геращенко оприлюднила інформацію, що її викликають на засідання регламентного комітету ВР за висловлювання про "зелених чоловічків".

12 вересня регламентний комітет Верховної Ради 6 голосами з 11 рекомендував позбавити Ірину Геращенко права на участь у 5 пленарних засіданнях за слова про "зелених чоловічків", які нібито захопили парламент.