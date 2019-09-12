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12.09.19 22:34

Україна розширить співпрацю з ЄБРР, - Гончарук

Цей рік може стати рекордним для співпраці України і Європейського банку реконструкції та розвитку із загальним обсягом інвестицій більш ніж 1 млрд євро.

Україна розширить співпрацю з ЄБРР, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив на зустрічі з делегацією ЄБРР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".

За словами Гончарука, уряд України планує розширити співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку шляхом реалізації масштабних проектів з модернізації енергетичного сектора, транспортної та міської інфраструктури, банківського сектора.

"Є чітке розуміння того, що завдяки злагодженій співпраці з керівництвом ЄБРР цей рік може стати рекордним для банку в Україні з обсягом інвестицій більш ніж 1 млрд євро", - сказав прем'єр-міністр.

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ЄБРР - найбільший міжнародний фінансовий інвестор країни. Станом на вересень 2019 року сукупний обсяг виділеного ЄБРР Україні фінансування для проєктів державного сектора економіки і муніципальних проектів становить близько 13,57 млрд євро в рамках 433 проектів.

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