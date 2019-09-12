Спроба позбавити Геращенко права участі в засіданнях ВР - це тенденція до згортання демократії, - Порошенко на зустрічі з главою СКУ Гродом

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Порошенка.

У повідомленні наголошується: "Ми бачимо, що депутатів намагаються позбавити можливостей для законотворчої роботи. Про те, що зараз відбувається з українським парламентаризмом, говорили з президентом СКУ Павлом Гродом та делегацією Світового конгресу Українців.



Викликом для України залишається звільнення усіх українських заручників Кремля. Водночас це не можна розглядати підставою для пом’якшення міжнародних санкцій проти Росії, оскільки вони були введені за підрив територіальної цілісності України та невиконання Мінських домовленостей.





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Наша спільна позиція з представниками СКУ: українська влада на саміті НАТО в Лондоні має вимагати порушення питання про надання Україні Плану дій щодо членства.



"Європейська солідарність" не зраджує своїм принципам – Україні необхідно продовжувати курс до ЄС та НАТО. Дякую Павлу Гроду та Світовому конгресу українців за тверду підтримку на цьому шляху".

11 вересня народний депутат України від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко назвала своїх колег від "Слуги народу" "зеленими чоловічками".

Вона заявила: "П'ять років тому "зелені чоловічки" заволоділи Кримом. Зараз "зелені чоловічки" захоплюють український парламент. І повністю його перекреслюють", - сказала вона.

Пізніше Геращенко оприлюднила інформацію, що її викликають на засідання регламентного комітету ВР за висловлювання про "зелених чоловічків".

12 вересня регламентний комітет Верховної Ради 6 голосами з 11 рекомендував позбавити Ірину Геращенко права на участь у 5 пленарних засіданнях за слова про "зелених чоловічків", які нібито захопили парламент.