Суд постановив припинити відновлене 3 місяці тому розслідування проти Юри Єнакіївського

Рішення було прийнято 22 серпня. Про це з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень пише "Судовий репортер", інформує Цензор.НЕТ.

Вперше рішення про закриття справи проти Іванющенка було прийнято в 2016 році. Тоді Солом'янський суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру закрити справу у зв'язку з порушенням розумного строку слідства і фактичною відсутністю слідчих дій.

3 квітня 2019 року апеляційний суд підтримав рішення Солом'янського суду. У липні Верховний суд залишив його без змін.

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Адвокати Іванющенка поскаржилися до суду на бездіяльність прокурора, оскільки судове рішення не виконувалося.

Приморський суд Одеси задовольнив скаргу Іванющенка і зобов'язав прокуратуру закрити кримінальне провадження проти нього.

Як повідомлялося, Юрій Іванющенко, відомий як Юра Єнакієвський, утік з України після Революції Гідності. Іванющенка підозрювали в заволодінні коштами держбюджету в особливо великих розмірах, а також рейдерстві відомого одеського ринку "7 кілометр".

На початку 2017 року суди закрили справу стосовно Іванющенка. Верховний Суд заявив, що в цьому винна Генпрокуратура.

Тоді генпрокурор Юрій Луценко зазначав, що йдеться про закриття всіх справ проти ексдепутата. Про нові провадження чи підозри працівники правоохоронних органів після цього не повідомляли.

На початку червня 2019 року стало відомо, що Одеська прокуратура знову закрила справу проти Іванющенка "у зв'язку зі встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення".

2 липня повідомлялося, що інформація про розшук Іванющенка зникла з бази Міністерства внутрішніх справ.

5 липня ГПУ скасувала закриття справи Іванющенка і направила в Нацполіцію лист про відновлення його розшуку.