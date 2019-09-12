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12.09.19 22:59

"Я його не впізнав", - колишній політв'язень Гриб пояснив, чому не привітався з президентом Зеленським

Колишній політв'язень Павло Гриб розповів, що побачив біля літака людей в костюмах і не впізнав серед них президента Володимира Зеленського.

"Я його не впізнав", - колишній політв'язень Гриб пояснив, чому не привітався з президентом Зеленським

Про це він розповів в інтерв'ю "BBC News Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я виходив останнім (з літака. - Ред.). Спочатку просто спустився, нічого не побачивши. Потім підбігли рідні. Я повністю дезорієнтований, як би це дивно не звучало. Я навіть сам не зрозумів, що відбувається. Картинка в очах мелькала. Я не міг навіть журналістам дивитися в очі. Потім тато показав на Зеленського. Я його не впізнав, кажу чесно. Подивився, що якісь люди в костюмах стояли. На жаль, так сталося", - сказав Гриб.

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Як повідомлялося, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ ухвалив обвинувальний вирок П.Грибу, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. В останньому слові він, зокрема, сказав, що не визнає обвинувачень ФСБ РФ у сприянні в терористичній діяльності.

23 липня військова колегія Верховного суду РФ визнала "законним" вердикт Північно-Кавказького окружного військового суду українському політв'язню Павлу Грибу.

Павло повернувся в Україну 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами.

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