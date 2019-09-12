Олігархи хочуть скасувати реформи і підірвати незалежність НБУ, - Гонтарева

Про це вона заявила в інтерв'ю "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Незалежність Національного банку гарантує незалежність монетарної політики, курсової політики, гарантує макро стабільність економіки України", - сказала Гонтарева.

За її словами, існує зв'язок між українським бізнесменом Ігорем Коломойським і останніми подіями в її житті.

"Коломойський хоче відкликання всіх пов'язаних зі справою "ПриватБанку" позовів проти нього у всьому світі. А Національний банк йому заважає", - сказала вона.

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Гонтарева стверджує, що частиною кампанії олігархічних інтересів в Україні є судові справи, в яких вона була згадана як свідок, а також ініціатива створення тимчасової слідчої комісії для "розслідування діяльності керівництва Національного банку України та керівництва Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2014-2019 роках". Проєкт постанови подав заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський.

Гонтарева заявила, що Дубинський і деякі члени згаданого парламентського комітету є виразниками фінансових інтересів осіб, які, за її словами, "прагнуть реваншу".

У четвер, 12 червня в київській квартирі Гонтаревої відбувся обшук. Пізніше стало відомо, що його проводили слідчі ДБР в рамках того ж розслідування, в рамках якого відбулися обшуки в "Укроборонпромі".