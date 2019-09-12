Чиновник Держпраці й адвокат-посередник упіймалися під час отримання 60 тис. хабаря в Києві, - прокуратура

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр столичної прокуратури.

Як повідомляється, керівник одного з підрозділів Генерального управління Держпраці в Київській області вимагав від одного з суб'єктів господарювання хабар у розмірі 60 тисяч гривень. За винагороду чиновник обіцяв не вносити в акт перевірки виявлені порушення.

Зазначається, що відразу після отримання хабаря правоохоронці затримали чиновника й адвоката, який виступав посередником, у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На даний момент вирішується питання про оголошення підозри в скоєнні корупційного злочину.

Також відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії.

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