Чумака призначено головним військовим прокурором на період трансформації цього органу в спецпідрозділ прокуратури, - Рябошапка

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в четвер увечері в ефірі телеканалу 1+1.

"Є справи, є майно (у військової прокуратури. - Ред.), і очевидно, що ми не можемо це втратити. Прикінцеві положення законопроєкту передбачають, що буде перехідний період, протягом цього перехідного періоду Віктор Васильович (Чумак) має забезпечити трансформацію військової прокуратури у відповідний спеціалізований підрозділ прокуратури України", - сказав Рябошапка.

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