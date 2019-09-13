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13.09.19 07:43

Антикорупційний суд заочно заарештував скандального суддю Вищого госпсуду часів Януковича Татькова

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував голову Вищого господарського суду часів Януковича Віктора Татькова.

Антикорупційний суд заочно заарештував скандального суддю Вищого госпсуду часів Януковича Татькова

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Слідство.інфо".

Рішення про запобіжний захід є необхідною умовою для екстрадиції Татькова в Україну.

Слідство підозрює Татькова в пособництві й винесенні неправосудних рішень, майнових і корупційних злочинах, створенні й керівництві злочинною організацією, втручанні в діяльність судових органів і незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду, одержанні хабаря та відмиванні коштів.

За даними правоохоронців, поки Татьков перебуває в Австрії.

За словами прокурора, українські силовики просили австрійських колег видати Татькова. Підозрюваний відмовився від спрощеної процедури видачі.

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