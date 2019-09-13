Антикорупційний суд заочно заарештував скандального суддю Вищого госпсуду часів Януковича Татькова

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Слідство.інфо".
Рішення про запобіжний захід є необхідною умовою для екстрадиції Татькова в Україну.
Слідство підозрює Татькова в пособництві й винесенні неправосудних рішень, майнових і корупційних злочинах, створенні й керівництві злочинною організацією, втручанні в діяльність судових органів і незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду, одержанні хабаря та відмиванні коштів.
За даними правоохоронців, поки Татьков перебуває в Австрії.
За словами прокурора, українські силовики просили австрійських колег видати Татькова. Підозрюваний відмовився від спрощеної процедури видачі.