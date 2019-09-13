Український лоукостер SkyUp починає польоти зі Львова до ОАЕ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній сторінці Міжнародного аеропорту Львів у фейсбуці.

Цей рейс водночас стає першим рейсом зі Львова до Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Літо триватиме! Ми розпочинаємо продаж квитків до сонячних ОАЕ на крилах SkyUp Airlines", - йдеться у повідомленні авіакомпанії.

Виконання рейсу розпочнеться з 26 жовтня 2019 року. Він буде відбуватися у середу та суботу.

Квитки вже у продажу на сайті перевізника: Львів-Шарджа від 3220 грн та Шарджа-Львів від 3215 грн.

Нагадаємо, наприкінці липня авіакомпанія SkyUp оголосила про початок польотів в ДП "МА Львів ім. Данила Галицького". Спочатку було повідомлено про рейс у Харків та Київ. Згодом – у Прагу.

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