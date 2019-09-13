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13.09.19 07:33

За минулу добу найманці РФ 23 рази відкривали вогонь на Донбасі, загинув військовослужбовець Нацгвардії, - штаб ОС

12 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню.

За минулу добу найманці РФ 23 рази відкривали вогонь на Донбасі, загинув військовослужбовець Нацгвардії, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Також ворог застосував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 15 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- тричі неподалік Пищевика - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- п'ять разів поблизу Водяного - з мінометів калібру 120 мм і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Новогнатівки - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Верхньоторецького - зі стрілецької зброї;
- неподалік Авдіївки - з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Гнутового - зі стрілецької зброї;
- неподалік Лебединського - зі стрілецької зброї;
- поблизу Широкиного - зі стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- у районі Зайцевого - з міномета калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Новгородського - з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Кримського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Новгородського - з мінометів калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Травневого - з мінометів калібру 82 мм;
- поблизу Луганського - з міномета калібру 120 мм;
- неподалік Майорська - з міномета калібру 82 мм.

"За минулу добу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил загинув", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в штабі, обставини події з'ясовуються. Працює робоча група військової служби правопорядку ЗС України та командування військової частини.

"Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", здійснивши обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Новотроїцького зі стрілецької зброї та поблизу Зайцевого, застосувавши міномет калібру 82 мм.

За минулу добу найманці РФ 23 рази відкривали вогонь на Донбасі, загинув військовослужбовець Нацгвардії, - штаб ОС 01
За минулу добу найманці РФ 23 рази відкривали вогонь на Донбасі, загинув військовослужбовець Нацгвардії, - штаб ОС 02

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