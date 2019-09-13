Окупанти повністю заблокували український радіосигнал у 10 населених пунктах північного Криму, - правозахисники

Як інформує Цензор.НЕТ, це підтверджує моніторинг Кримської правозахисної групи, проведений у вересні 2019 року.

Представники КПГ за допомогою автомагнітол провели моніторинг поширення радіосигналу українських FM радіостанцій у 19 населених пунктах північного Криму: міста Армянськ, Красноперекопськ, Джанкой і населені пункти, розташовані уздовж основних автодоріг, – Ішунь, Зелена Нива, Вишнівка, Червоноармійське, Істочне, Новоолександрівка, Мартинівка, Солоне озеро, Завіт-Ленінський, Єрмаково, Придорожнє, Передмостове, Зарічне, Овочеве, Лобанове, Воїнка.

У населених пунктах Ішунь, Воїнка, Завіт-Ленінський, Червоноармійське чутно лише по одній українській радіостанції.

У Вишнівці, Новоолександрівці, Істочному і Зеленій Ниві – по дві станції, а в Передмостовому – шість українських радіостанцій.

Радіо "Культура", "Крим.Реалії", "Промінь" і "Армія FM" чути в 3 населених пунктах зі списку, Радіо "Херсон FM" - у 4, "Українське радіо", "Люкс FM", "Радіо НВ" - у 2 із 19 досліджених. В 1 населеному пункті чути сигнал радіо "Нова Каховка".

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Біля КПВВ "Чонгар" на окупованій території Криму можна почути п'ять українських станцій: "Українське радіо", радіо "Промінь", "Армія FM", "Крим.Реалії" та "Херсон FM". На частотах "Радіо НВ" і "Перець FM" чути російське радіо "Море". Ця російська станція також мовить на частоті 90,8 МГц. На частоті радіо "Хаят" - російський "Маяк".

Біля КПВВ "Чаплинка" на окупованій території чути сигнал чотирьох українських станцій - радіо "Культура", "Люкс ФМ" "Крим.Реалії", "Армія FM", "Промінь".

Водночас російське радіо "Спутник" мовить замість "Українського радіо". На трьох частотах мовить радіо "Море": замість "Радіо НВ" і "Перець FM", а також на частоті 90,8 МГц. На частоті радіо "Промінь" мовлять російські "Вести ФМ". Хвилю "Херсон FM" заглушає російське радіо "Ватан Седаси".

У десяти населених пунктах (Мартинівка, Солоне озеро, Єрмаково, Придорожнє, Зарічне, Джанкой, Овочеве, Лобанове, Красноперекопськ, Армянськ) на українських радіочастотах чути тільки російські FM-станції.

Мовлення українських FM із Чаплинки в північному Криму перекривають такі російські станції:

Частоту радіо "Культура" 95,3 - радіо "Крим"

Частоту "Перець FM" 96,4 - радіо "Море"

Частоту радіо "Мейдан" 102,3 - "Спутник"

Частоту радіо "Хаят" 103,5 - "Маяк"

Частоту радіо "Промінь" 106,4 - "Ватан Седаси"

Мовлення українських FM із Чонгара в північному Криму перекривають такі російські станції:

Частоту "Українського радіо" 100,7 - радіо "Спутник"

Частоту радіо "Промінь" 102,6 - "Вести"

Частоту "Армія FM" 103 - радіо "Крим"

Частоту "Радіо НВ" 104,1 - радіо "Море"

Частоту "Крим.Реалії" 105,9 - "Вести"

Частоту радіо "Херсон FM" 107,8 - "Ватан Седаси"

Таким чином, російська влада блокує українське FM-радіомовлення на півострові, незаконно захопивши українські радіочастоти і практично позбавивши громадян України доступу до інформації незалежних українських радіостанцій. При цьому влада РФ повністю ігнорує той факт, що глушіння радіосигналів засуджено Міжнародною конвенцією електрозв'язку в 1947 році і Генеральною Асамблеєю ООН у 1950 році.

Інформаційна ізоляція Криму, що постійно посилюється, не лише грубо порушує свободу слова, але і дає окупованій державі додаткові можливості для подальшого порушення прав і свобод людини на півострові. Такі дії мусять бути негайно припинені, а мовлення українських незалежних медіа на півострові відновлено, і винні в незаконному захопленні українських радіочастот притягнуті до відповідальності.