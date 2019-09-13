Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
13.09.19 08:20

Молдова хоче, щоб утилізація російських боєприпасів у Придністров'ї здійснювалася за підтримки України, США та ЄС

Міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску вважає, що утилізація російських боєприпасів на території невизнаного Придністров'я має здійснювалася за підтримки ЄС, США та України.

Молдова хоче, щоб утилізація російських боєприпасів у Придністров'ї здійснювалася за підтримки України, США та ЄС

Про це глава зовнішньополітичного відомства Молдови заявив на пресконференції в Кишиневі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"США, Євросоюз і Україна залишаються повністю залученими до наших зусиль задля розв'язання таких складних питань. Тому процес утилізації російських боєприпасів, складованих у селі Колбасна, може бути здійснений тільки за підтримки партнерів: США, ЄС і України", - заявив Попеску.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова наполягає на виведенні російських військ із Придністров'я

Питання утилізації російського озброєння на території невизнаного Придністров'я обговорювалося також під час зустрічі Ніку Попеску з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Раніше про готовність розпочати цей процес заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Як повідомлялося, на військових складах у селі Колбасна Рибницького району Придністров'я ще з радянських часів зберігається понад 20 тисяч тонн боєприпасів.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100