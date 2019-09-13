Глава МЗС РФ Лавров заявив про закінчення війни в Сирії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він сказав в інтерв'ю російській газеті Труд.
"Війна в Сирії справді закінчилася. Країна поступово повертається до нормального, мирного життя. Окремі осередки напруженості зберігаються тільки на територіях, непідконтрольних уряду САР, як, наприклад, Ідліб і східний берег річки Євфрат", - зазначив Лавров.
19 червня повідомлялося, що сенатор-республіканець від Колорадо і член Гельсінської комісії США Корі Гарднер має намір домагатися визнання Росії "державою-спонсором тероризму"