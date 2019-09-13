Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
13.09.19 09:18

Глава МЗС РФ Лавров заявив про закінчення війни в Сирії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про закінчення війни в Сирії.

Глава МЗС РФ Лавров заявив про закінчення війни в Сирії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він сказав в інтерв'ю російській газеті Труд.

"Війна в Сирії справді закінчилася. Країна поступово повертається до нормального, мирного життя. Окремі осередки напруженості зберігаються тільки на територіях, непідконтрольних уряду САР, як, наприклад, Ідліб і східний берег річки Євфрат", - зазначив Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Сирії підірвалися на мінах російські офіцери: трьох немає в живих, ще двох поранено, - "Відомості"

19 червня повідомлялося, що сенатор-республіканець від Колорадо і член Гельсінської комісії США Корі Гарднер має намір домагатися визнання Росії "державою-спонсором тероризму"

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100