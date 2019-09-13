Звинувачений у кібератаках в США українець визнав у суді свою вину, йому загрожує до 25 років ув'язнення

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Тепер йому загрожує термін ув’язнення до 25 років. В іншому разі час позбавлення волі міг би вимірюватися багатьма десятиліттями і навіть століттями, що фактично означало б довічне ув’язнення.

За словами адвоката українця Аркадія Буха, оголошення вироку Гладирю очікується в 2020 році.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кіберполіція затримала організатора групи, що викрала з банківських рахунків українців 1,5 млн гривень. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, Мін'юст США 1 серпня 2018 року повідомив про арешт трьох громадян України за підозрою в причетності до хакерського угруповання Fin7. "Три ключові члени складного міжнародного хакерського угруповання, що діє у Східній Європі, затримані і перебувають під вартою", - йдеться в повідомленні Мін'юсту.

Згідно з даними Мін'юсту - всі троє - громадяни України. Їхні імена - Дмитро Федоров, Федір Гладир та Андрій Копак.

За даними міністерства, жертвами угруповання Fin7, відомого також під назвами "Група Карбанак" і "Навігатор", з 2015 року стали понад 100 американських компаній, серед яких ресторани, ігровий і готельний бізнес.

Члени Fin7 зламали тисячі комп'ютерних систем, вкрали мільйони даних банківських карт, які перепродували третім особам. "Троє затриманих сьогодні громадян України були частиною хакерського угруповання, що атакувало американські компанії і громадян, крадучи цінну клієнтську інформацію, включно з даними кредитних карток, і продаючи їх у тіньовому сегменті інтернету", - наводяться в повідомленні слова представника американського Мін'юсту.

Читайте: Нідерланди видали США українця Іванова, підозрюваного в хакерстві