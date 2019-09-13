США можуть збільшити допомогу Україні у сфері безпеки, - Тейлор

Про це, відповідаючи на запитання, сказав тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зокрема, Тейлор наголосив, що наразі США не скорочуватимуть об'єм допомоги у галузі безпеки для України.
"Ми будемо продовжувати зберігати допомогу на тому самому рівні", - заявив Тейлор.
Водночас, за його інформацією, в Сенаті обіцяють виділити більший об'єм допомоги для України наступного року.
"Наступного року Конгрес, імовірно, виділить більше", - наголосив Тейлор.
Тейлор заявив, що бюджетний перегляд допомоги для України завершений і що жодного негативного впливу на обсяги допомоги для України немає.