Дратував наглядачів у в'язниці РФ жовто-блакитними стрічками, - Сенцов виступив на форумі YES у Києві. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Відео 112

Він розповів про те, як дратував наглядачів у тюрмі тим, що вирізав жовту і блакитну стрічки, наклеїв їх на банку, написав на ній "Слава Україні" і ставив на виду.

Під час промови Сенцов також показав тюремний бейдж, який поклав у банку, і закликав президента України Володимира Зеленського якомога швидше заповнити банку такими бейджами незаконно ув’язнених українців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Усі вихідні дивився Кисельова. Розваг у в'язниці мало - цирку немає, театру немає, а там все показують. Збочене задоволення... Кисель у цьому плані молодець", - Сенцов. ВIДЕО

Зеленський, своєю чергою, подякував Сенцову та пообіцяв докласти усіх зусиль для звільнення усіх українців.

Як раніше повідомлялося, сьогодні стартувала 16-та Щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

Перший день форуму буде присвячено обговоренням викликів завтрашнього дня, глобальної політичної ситуації та її наслідків для України і світу, а також поточної світової економічної ситуації, кризи демократії та ситуації на Близькому Сході

16-та Щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі" буде проводитися з 12 по 14 вересня 2019 року в Києві. Понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів із 26 країн візьмуть участь у конференції, організованій Ялтинською європейською стратегією (YES).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сенцов символічно спалив тюремну робу. ВIДЕО