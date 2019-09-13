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13.09.19 10:01

"Ви втрачаєте гроші, а ми втрачаємо людей", - Зеленський закликав міжнародну спільноту зберегти санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський закликає міжнародну спільноту зберегти санкції проти Росії.

"Ви втрачаєте гроші, а ми втрачаємо людей", - Зеленський закликав міжнародну спільноту зберегти санкції проти РФ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на форумі YES.

Так, Зеленський закликав зарубіжних партнерів не змінювати свою позицію щодо санкцій проти Російської Федерації за агресію проти України та окупацію частини її території.

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"Санкції - це потужна і дієва зброя дипломатії. Я не втомлююся повторювати всім нашим світовим партнерам, які нам допомагають, дякую їм, але іноді вони думають про зняття санкцій: "Ви втрачаєте гроші, серйозно? Але вибачте, ми втрачаємо людей", - сказав він.

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