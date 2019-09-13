Потрібне мені лікування я можу отримати лише за кордоном, - Гриб

Колишній український політв'язень Павло Гриб повідомив "BBC News Україна", що йому потрібно робити операцію за кордоном, передає Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом мені потрібно пройти обстеження і лікуватися. "Феофанія" - це лікарня загального профілю. Тут не можуть надати мені лікування саме моєї хвороби, провести операцію, з якою не можна вже зволікати. Українські лікарі вже не візьмуться за мою хворобу, яка за два роки погіршилася. Потрібне мені лікування я можу отримати лише за кордоном", - пояснив Гриб.

За його словами, плани потрапити на операцію зірвала в 2017 році ФСБ.

"Я хотів би повністю вилікуватися. А то я все життя тільки хворію і хворію. І мій стан постійно погіршується", - зазначив колишній політв'язень.

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Нагадаємо, Ігор Гриб заявив про викрадення спецслужбами РФ його сина Павла в Білорусі: "ФСБ виманила Павла в Гомель під виглядом зустрічі з дівчиною і затримала". Павло Гриб 24 серпня 2017 року виїхав на зустріч із дівчиною, із якою до цього спілкувався лише через соцмережі, у Білорусь. Після цього зник.

Коли Ігор прибув до Білорусі, йому повідомили, що його сина оголосили в розшук за ініціативою ФСБ РФ. Прикордонні відомства Білорусі відмовилися повідомити батькові будь-яку інформацію про його сина. Батько Павла впевнений, що спецслужби РФ провели цю операцію з метою виманити його сина в Білорусь і "надіти на нього там наручники за пости в соцмережах". Водночас Державна прикордонна служба України офіційно підтвердила факт перетину Павлом Грибом кордону з Білоруссю.

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7 вересня 2017 року директор Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що 19-річний громадянин України Павло Гриб, який зник у білоруському Гомелі, перебуває в управлінні ФСБ Росії в Краснодарі.

За даними російських ЗМІ, слідчі вважають Павла Гриба нібито прихильником забороненої в Росії екстремістської організації УНА-УНСО і припускають, що він нібито схиляв знайому жительку Кубані підірвати саморобний вибуховий пристрій на випускній лінійці в сочинській школі.

Як повідомлялося, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ ухвалив обвинувальний вирок П.Грибу, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. В останньому слові він, зокрема, сказав, що не визнає обвинувачень ФСБ РФ у сприянні в терористичній діяльності.

23 липня військова колегія Верховного суду РФ визнала "законним" вердикт Північно-Кавказького окружного військового суду українському політв'язню Павлу Грибу.

Павло повернувся в Україну 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами.

Детально про те, з чого починалася ця історія, про суть справи і обвинувачення, а також про судове засідання читайте в статті "Не мали діти планів підривати школу!". Любовно-агентурна історія Павла Гриба".