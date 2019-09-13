Баканов міг порушити антикорупційний закон, прийнявши подарунок від Суркіса, - "Схеми"

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми: корупція в деталях", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти дізналися, що присутні на святі в готелі "Інтерконтиненталь" отримали на пам'ять від іменинника фоторамку італійського бренду Fendi для фотографії разом із Суркісом.

Зателефонувавши в магазин, "Схеми" з'ясували, що саме таку фоторамку з натуральної шкіри там продають за 540 євро - це близько 15 000 гривень.

Водночас відповідно до окремих статей закону України "Про запобігання корупції" голова СБУ не може прийняти подарунок, який коштує більше, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб (близько 2 тисяч гривень).

Таким чином, якщо Іван Баканов також отримав у подарунок світлину з ювіляром Суркісом у рамці Fendi, яка коштує близько 15 000 гривень, він порушив окремі статті цього закону. За порушення цих правил очільник СБУ може отримати штраф від 1700 до 3400 гривень та конфіскацію дорогої фоторамки.

"Схеми" звернулися за коментарем до Баканова із запитанням, чи буде організована внутрішня перевірка факту отримання головою СБУ подарунка на предмет того, чи він не перевищує граничну допустиму вартість, вказану у статті 23 закону "Про запобігання корупції". Відповіді поки редакція не отримала.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Глава Служби безпеки України Іван Баканов був присутній на вечірці на честь 70-річчя народного депутата Григорія Суркіса.

Пізніше Баканов підтвердив, що був присутній на вечірці Суркіса, і розповів, що був на ювілеї "як оперативний співробітник".

Відреагував також і сам Григорій Суркіс, який сказав, що запросив Баканова до себе на ювілей як друга, а не як посадову особу.