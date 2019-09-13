Зустріч із Трампом буде найближчим часом, у вересні, - Зеленський

Про це Зеленський заявив на форумі YES, інформує Цензор.НЕТ.

"Упевнений, що нам вдасться (зустрітися. - Ред.), тому що мене запросили в США. Дипломатичні радники і міністри уточнюють дату. У будь-якому разі ця зустріч буде або до Нью-Йорка у Вашингтоні, або після Нью-Йорка у Вашингтоні, ця зустріч буде найближчим часом, у вересні", - заявив президент.

Крім того, президент подякував США за підтримку територіальної цілісності.

"Що стосується наших відносин із Трампом. Я йому вдячний. У нас було кілька розмов. Загалом, поки що все добре. Він мене постійно вітав з якимись перемогами", - зазначив Зеленський.

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"У нас чудові стосунки зі США, тому що тепер замість запланованих $250 млн (допомоги США Україні у сфері безпеки. - Ред.) у нас буде $140 млн і $250 млн", - сказав Зеленський

Президент зазначив, що у США і України чудові відносини.

"Вважаю, що ми в правильному напрямку. У нас дуже правильні відносини з нашим стратегічним партнером - США".