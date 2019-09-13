Зеленський про олігархів: Ми запропонували нормальні правила, монополістів більше не має бути в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на 16 конференції YES, організованій Фондом Віктора Пінчука в Києві в п'ятницю.

"Ми запропонували нормальні правила: монополістів більше не має бути в Україні, у нас має бути відкритий ринок. Я впевнений, що вони нас почують. А якщо не почують, то доведеться інші спроби знайти, як з ними говорити", - заявив глава держави.

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Зеленський зазначив, що представники великого бізнесу в розмовах скаржаться на труднощі, а також акцентують увагу на тому, що від них залежать багато людей і міст, однак президент наголосив, що говоритиме з ними про необхідність впроваджувати справжні ринкові правила в Україні.

"Я думаю, вони вже самі готові, щоб перезапускати своє ставлення, перезапустити свою голову, свою ментальність", - вважає президент.

За його словами, держава надала великим бізнес-групам дуже багато всього: час, великі гроші та можливості, зокрема іноді можливості виводити ці гроші з країни.

"Вони розуміють, що якщо завтра розвалиться наша країни, якщо, не дай бог, всі люди звідси поїдуть, для кого вони мають ці бізнеси, хто буде працювати на їхніх заводах? Мені здається, що вони вже ментально змінюються", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обіцяв, що за його президентства відносини з бізнесом будуть прозорими: "Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей".

За даними "Схем", зять Леоніда Кучми олігарх Віктор Пінчук 31 травня відвідував Адміністрацію президента Зеленського.