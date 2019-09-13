Не забуваймо, що Крим ще окупований, - президент Естонії Кальюлайд

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вона заявила, виступаючи на 16-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

"Ми мусимо не забувати, що це (звільнення українців. - Ред.) лише перший крок - попереду марафон у 42 км. Це було непросто. І десь політична еліта зрозуміє, що ми вже ближче", - сказала вона.

"Але не забуваймо, що Крим ще окупований. Це питання необхідно вирішувати і на це потрібно стратегічне терпіння", - зазначила президентка Естонії.

Також вона нагадала: "балтійські країни були окуповані 50 років".

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