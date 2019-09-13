Зеленський чекає нового розведення сил на Донбасі і зустрічі в нормандському форматі: "Тягнути нікуди"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це він повідомив під час виступу на 16-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у п'ятницю в Києві.

"Що стосується розведення військ – теж дуже чутлива тема. Ми розвели війська в Станиці Луганській, там немає стрільби, там почали будувати міст. Це з гуманітарної точки зору дуже правильно. Наступний етап у нас – Петрівське і Золоте, сподіваюся, що ми прийдемо до вирішення цього питання в найближчі тижні", – додав глава держави.

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Зеленський також заявив, що чекає на зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини у "нормандському форматі" до кінця вересня. "Тягнути немає куди, тому що кожного дня гинуть наші хлопці", – зауважив президент.