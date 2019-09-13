У нас чудові відносини зі США, що підтверджує і збільшення допомоги Україні у сфері безпеки, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав, відповідаючи на питання модератора про відносини нової влади України та адміністрації США на першій сесії Форуму YES у п'ятницю.

"У нас чудові відносини зі США, тому що тепер замість запланованих $250 млн (допомоги США Україні в сфері безпеки. - Ред.) у нас буде $140 млн і $250 млн", - сказав він.

Зеленський впевнений, що відносини між Україною і США йдуть у дуже правильному напрямку.

Президент України зазначив, що з президентом США Дональдом Трампом у нього було кілька розмов і "загалом поки все дуже добре".

"Він мене постійно вітав з якимись перемогами", - додав він.

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Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа та Конгрес підтримали рішення про надання Україні допомоги у сфері безпеки, повідомили в українському посольстві в США.

Зокрема, політика безпеки передбачає допомогу в $250 млн із бюджету Пентагону в рамках програми "Ініціатива безпеки допомоги Україні", $115 млн у рамках програми Державного департаменту США "Міжнародне військове фінансування" з бюджету 2019 року, а також $26,5 млн із цієї самої програми з бюджету 2018 року. Загалом - $391,5 млн.

"Така політика безпеки підтримки Сполученими Штатами народу України в боротьбі з російською агресією є свідченням стратегічного партнерства між нашими країнами і вагомим внеском у зміцнення європейської та євроатлантичної безпеки", - наголосили в українському посольстві.

5 вересня сенатор Рон Джонсон повідомив, що якщо виділення $250 млн фінансової допомоги Україні на сферу безпеки з боку США не відбудеться через завершення фінансового року, то це станеться у 2020 році.