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13.09.19 11:31

Президент Фінляндії про відносини з РФ: "Якщо ми будемо мислити лише чорне або біле, то ми приречені на провал"

Президент Фінляндії Саулі Нііністе переконаний, що необхідно вибудовувати діалог з Росією, а не розмірковувати тільки з позиції "чорне/біле".

Президент Фінляндії про відносини з РФ: "Якщо ми будемо мислити лише чорне або біле, то ми приречені на провал"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у п'ятницю в Києві.

"Були голоси, які говорили, що після санкцій російська економіка завалиться, і вони матимуть відступити, а цього не сталося й у мене сумніви, що це станеться в майбутньому... Якщо ми мислитимемо лише чорне або біле, то ми приречені на провал", - сказав він.

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Президент Фінляндії як приклад діалогу з Росією навів нещодавній обмін утримуваними між Росією та Україною, про який змогли домовитися президенти країн Володимир Зеленський і Володимир Путін.

"Нам потрібні досягнення малих речей, щоб на них засновувати великі", - пояснив Нііністе.

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