Ми перезапускаємо Антимонопольний комітет зі збереженням нинішнього його глави Терентьєва, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на 16 конференції YES, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується антимонопольної політики, ми перезапускаємо Антимонопольний комітет. Уже змінили заступників. Подивимося, як працює голова АМК", - сказав глава держави.

Він наголосив, що монополія, рейдерство і контрабанда мають стати словами архаїзмами в Україні.

З моменту президентських виборів Зеленський змінив чотирьох держуповноважених АМКУ, зокрема призначив на посаду першого заступника голови комітету, доцента кафедри правового регулювання економіки Криворізького національного економічного університету ім.Гетьмана Ірину Копайгору.

Ще одна посада держуповноваженого комітету є вакантною у зв'язку з призначенням Світлани Панаіотіді заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Свої посади держуповноважених АМКУ зберегли Марія Процишен і Ніна Сидоренко, що є також заступником голови відомства, які були призначені на них трохи пізніше приходу до комітету Терентьєва.

Нагадаємо, 5 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Загребельської з посади держуповноваженої АМКУ. Загребельська заявила, що підстав для звільнення немає, і пообіцяла оскаржити його в суді.

Підстави для звільнення держуповноважених АМКУ регулюються ч. 2 ст. 18 закону "Про Антимонопольний комітет України". Це стан здоров'я, власне бажання, грубе порушення службових обов'язків або вчинення злочину. Жодної з цих підстав щодо Загребельської не було, стверджує сама ексдержуповноважена.

Крім того, за словами Загребельської, до звільнення вона не отримувала жодних повідомлень з боку Адміністрації президента щодо її роботи в АМКУ.