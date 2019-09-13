У Держдумі відреагували на затримання в Болгарії русофіла Малінова: "Не відкидаємо політичне підґрунтя в дусі антиросійської істерії"

Про це у своєму Telegram-каналі в середу повідомив голова комітету Леонід Слуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація в Болгарії із затриманням голови руху "Русофіли" Миколи Малінова, як і раніше, викликає занепокоєння. Тут не можна повністю відкидати політичне підґрунтя в дусі антиросійської істерії, навіть попри озвучені сьогодні заяви прем'єра Бойко Борисова про відсутність зв'язку висунутих проти Малінова обвинувачень у шпигунстві з російсько-болгарськими відносинами", - написав депутат незабаром після затримання.

"Обов'язково розбиратимемося в цій ситуації, стежитимемо за її розвитком і надаватимемо підтримку за всіма можливими напрямами", - запевнив Слуцький.

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Раніше повідомлялося, що лідера болгарського руху "Русофіли" Миколу Малінова, якому Путін особисто вручив орден, затримано за підозрою в шпигунстві.