Зеленський про деокупацію Криму: Ми думаємо над моделлю: є кілька форматів та ідей

Про це Зеленський сказавпід час 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"З приводу Криму – найскладніша ситуація, я так думаю, оскільки у нас ще не було зустрічі у "нормандському форматі", не було зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Найскладніша ситуація, я думаю, у нас буде з поверненням Криму", - заявив він.

"Скажу чесно, ми думаємо, у нас є декілька форматів, є декілька ідей, але я не можу вам про це говорити, ще зарано", - додав глава держави.

Зеленський підкреслив, що не хоче, аби хтось використовував ці ідеї.

"У мене є важливі зустрічі, я чекаю на зустріч з президентом США. Ми думаємо над моделлю, якщо можна - я на цьому зупинюсь. Ми будемо боротися, щоб повернути Крим і не тільки словами", - наголосив він.

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