Ми і зараз не можемо оголосити війну РФ, - Турчинов

Про це сказав Олександр Турчинов в ефірі телеканалу ATR, повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Турчинова.

Він нагадав, що Україна в своєму пацифістському пориві свого часу відмовилася від ядерної зброї "тому в питаннях стратегічного озброєння нам немає чого протиставити РФ".

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"Пригадуєте, навіть у пропагандистському фільмі про те, як захопили Крим, Путін говорив, що якби на допомогу Україні прийшли країни НАТО, він не виключає того, що міг застосувати ядерну зброю. В прямому ефірі президент Росії говорить, що він готовий був піти на такі руйнівні кроки, щоб реалізувати свою агресивну імперсько-реваншистську політику!" - підкреслив Олександр Турчинов, додавши, що Росії потрібен був не лише Крим, "їм потрібна була вся Україна, і саме тому шостий рік поспіль проти нас триває війна".



"Я в цій ситуації бачу один вихід - зміцнювати наш силовий, зокрема військовий потенціал. Настане час, коли у Росії будуть значно більші проблеми, ніж були у Радянського Союзу наприкінці існування, і ми звільнимо не тільки Крим", - резюмував Олександр Турчинов.