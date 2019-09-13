"Відбувся ще один крок до повної узурпації влади в країні", - Герасимов про розпуск ЦВК

Про це він сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Парламент виконує вказівки з іншої будівлі. Відбувся ще один крок до повної узурпації влади в країні. І цей крок є першим на шляху до створення кишенькової ЦВК", - заявив Герасимов.

Він зазначив, що ЦВК має бути професійною, рівновіддаленою від усіх установою, де мають бути представники багатьох політичних сил.

"Друге питання - вона створюється на сім років, щоб не впливали ні Верховні Ради, ні президенти, щоб вона працювала професійно. Сьогодні цей принцип порушено. Наступне питання - коли ми сьогодні обговорювали це питання, не запросили нікого з ЦВК. Це було схоже на таку розправу. І наостанок хочу сказати, що ми були категорично проти, громадськість була проти, експертна спільнота, проти були посли G7, проти була "Опора". І, попри це, сьогодні це рішення було продавлено через зал", - заявив Герасимов.

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