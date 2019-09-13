Місцеві вибори можуть відбутися вже в квітні, - Верещук

Про це Верещук сказала журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Щодо місцевих виборів - можу вас запевнити, їх не проведуть, якщо ми говоримо про Київ, доти, поки новий закон про столицю не буде ухвалений, а також не будуть ухвалені зміни до законодавства, що стосуються децентралізації та об'єднаних територіальних громад", - заявила Верещук.

Нардеп не бачить можливим можливості проведення місцевих виборів цього року.

"Тому що це зміни до Конституції, це важливо, і їх потрібно проводити через дві сесії, а потім ми вже в лютому можемо розглядати. Найшвидший термін, про який ми можемо говорити - це квітень. Це за найкращими показникам. Якщо буде прийнятий в грудні закон про столицю, це віповідно до найшвидших показників, то тільки після ухвалення такого закону", - зазначила Верещук.

Раніше за словами джерел Цензор.НЕТ стало відомо, що Офіс президента планує провести дострокові вибори місцевого самоврядування в Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі вже в грудні 2019 року.

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