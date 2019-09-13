Рада схвалила в першому читанні розширення об'єктів держвласності, що підлягають приватизації

"За" цей законопроєкт в першому читанні проголосували 253 народні депутати, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Законопроєкт 1054-1 пропонує скасувати перелік об'єктів, які не підлягають приватизації. Це понад тисячу об'єктів. Закон про приватизацію містить критерії, які визначають, що не підлягає приватизації за функціональною ознакою. Це автодороги, газотранспортна система, метрополітен і багато іншого. Це означає, що об'єкти стратегічної інфраструктури не будуть приватизовані", - сказала заступниця голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу"), представляючи законопроєкт у парламенті.

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До критеріїв, якими визначаються держпідприємства, які не підлягають приватизації, також пропонується додати об'єкти спортивної інфраструктури, підприємства з ремонту зброї, свідчить текст законопроєкту.

Документ також встановлює, що об'єкти права держвласності на тимчасово окупованих територіях також не підлягають приватизації до повного відновлення конституційного ладу на цих територіях.