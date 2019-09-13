Розпуск ЦВК відкидає Україну назад у російський стиль проведення виборів, - Порошенко

Про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що головним досягненням 2019-го всі міжнародні спостерігачі визнали вільні і справедливі президентські і парламентські вибори в Україні, протягом яких ЦВК продемонструвала незалежність, неупередженість і діяла в чіткій відповідності з законом.

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Політик упевнений, що розпуск ЦВК є загрозою для вільного місцевого самоврядування.

"Наступного року Україну чекають місцеві вибори, і "кишенькова" Центральна виборча комісія є загрозою для вільного місцевого самоврядування. Поділяють цю думку і громадські організації: "Опора", Комітет виборців, і всі громадські активісти чітко наголосили, що це не просто порушення закону, а серйозний наступ на демократію.

"Європейська Солідарність" і я особисто рішуче засуджуємо звільнення членів ЦВК!" - написав Порошенко.