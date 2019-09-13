Починаючи з 2016 в Україні відновили 10 000 км автодоріг, - заступник міністра інфраструктури Лавренюк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це заявив заступник Міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

За словами Лавренюка, це стало можливим завдяки створенню у Державному бюджеті України захищеного джерела фінансування для будівництва автодоріг — Дорожнього фонду.

"Внаслідок тривалого щорічного недофінансування дорожньої галузі, 95 % автодоріг в Україні перебувають у неналежному стані, 40 % із них потребують повного відновлення. Саме тому, Міністерством інфраструктури України було ініційовано створення Державного дорожнього фонду. 17 листопада 2016 року, Верховною Радою було схвалено закони про Дорожній фонд та у рамках децентралізації на баланси обласних державних адміністрацій передано близько 122 тис. км доріг місцевого значення з відповідним фінансуванням. На балансі Укравтодору залишилось 46 тис. км. доріг державного значення, що дало зелене світло відновленню автодоріг України. Дорожній фонд почав працювати з 1 січня 2018 року. Обсяг фінансування фонду у 2018 році складав понад 33 млрд грн, в 2019 – понад 43 млрд грн, а в 2020 очікується фінансування в розмірі майже 75 млрд грн", - зазначає заступник міністра.

За словами Лавренюка, за 2016–2018 було відремонтовано 6 850 км автошляхів. Зокрема, розпочато будівництво міжнародного коридору Go-Highway, який з’єднає Балтійське та Чорне море; дороги Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя (через м. Кременчук) — Маріуполь; М-03 Київ — Харків — Довжанський; М-05 Київ – Одеса; М-06 Київ – Чоп.

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"Особливої уваги заслуговує безпрецедентне будівництво цементобетонного швидкісного шосе Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка. Ця дорога будується із найсучаснішими технологіями із гарантією на 28 років. При правильній експлуатації ця дорога може прослугувати до 50 років" - підкреслив Юрій Лавренюк.

Заступник міністра також зазначив, що наразі президент України Володимир Зеленський поставив чіткий пріоритет – якнайшвидше відбудувати дороги міжнародного значення, так звані "емки" (М): "Паралельно із відновленням доріг міжнародного значення, ми також маємо відремонтувати дороги національного (Н) і територіального значення (Т). Зараз ми вже маємо бачення, як запровадити стале фінансування цих доріг. Після відбудови доріг територіального значення, ми передаватимемо їх на баланс облдержадміністрацій. Проте, дороги необхідно не тільки збудувати, а й зберегти. У цьому аспекті ми маємо проблеми. Перевантажені фури можуть вбити будь-яку нову дорогу за сезон. Потрібен суворий і фаховий габаритно-ваговий контроль. В цьому аспекті новообраною Верховною Радою вже зроблено перший позитивний крок.

11 вересня 2019 року Парламентом було ухвалено за основу та в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю" (реєст. №1047). Це законопроєкт закріпляє перехід на автоматичну фіксацію порушень, пов’язаних з перевищенням габаритно-вагових норм, вводить механізм жорсткого, а найголовніше – невідворотного покарання. До того ж, отримані від штрафів кошти будуть зараховуватися до Дорожнього фонду та спрямовуватися на ремонти доріг. Це цілком європейська практика, що успішно діє в ЄС і приносить свої конкретні результати".

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Юрій Лавренюк також підкреслив, що особливу увагу Міністерство інфраструктури приділяє підвищенню безпеки на автошляхах України. Так, в 2018 році урядом було затверджено Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року. Ця програма покликана насамперед знизити кількість загиблих і постраждалих на дорогах України, та забезпечити безпеку пересування як автомобілів, так і пішоходів.

"Вперше держава виділяє кошти на безпеку дорожнього руху 5% Дорожнього фонду іде саме на її забезпечення. Загальний обсяг фінансування Державної програми запланований у розмірі - 8,7 млрд. грн., з них: у 2018 році – 2,6 млрд грн, у 2019 році – 2,1 млрд грн., у 2020 році – 3,4 млрд грн. Обсяг фінансування програми уточняється щороку під час складання проєкту Державного бюджету України на відповідний рік. Наша мета – за два роки знизити смертність на дорогах України щонайменше на 30%", - зазначає заступник міністра.

Юрій Лавренюк повідомив, що цього року на реалізацію програми буде спрямовано понад 2 млрд гривень. Велику увагу у програмі приділено саме забезпеченню безпеки українських доріг шляхом влаштування кільцевих розв’язок, острівців безпеки, пішохідних переходів та велодоріжок.