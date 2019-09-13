Зеленський нагадав, що прийшов на пост президента на один термін: "Я вже відчуваю, що у мене дуже мало часу"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи на Форумі YES в п'ятницю в Києві.

"Я говорив, що йду на один термін. У мене дуже мало років і я вже відчуваю, що в мене дуже мало часу. Тому щодня моє завдання, і я роблю хоч щось, щоб наприкінці дня сказати собі, що бодай одна людина стала щасливішою", - сказав він.

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Зеленський також наголосив, що статус президента його не змінив і не міг змінити, і він говорив про намір на цій посаді залишитися людиною, і це, на його думку, відчули українці, котрі голосували за нього.

"Я знаю, є така думка, що голосували не за Зеленського, а проти Порошенка. Заради Бога. Ми можемо й так говорити. Але ми з вами розуміємо логіку слів, що якщо люди проти когось, то вони за іншого", - зазначив він.

Зеленський заявив, що якщо він щось обіцяє, то завжди виконує, і тому він мало обіцяє. "Я знаю, як це складно: щось говорити й потім обов'язково зробити", - додав він.

Президент зазначив, що в нього є і будуть помилки: "Я не ідеальна людина, я такий, як усі. Але я готовий визнавати помилки та змінюватися. Готовий чути людей і робити все заради успіху нашої країни. Я не "бронзовішаю".

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"Я відверто кажу, що народився в російськомовній сім'ї. Я вчу українську мову, я її знаю, пишаюся цим, пишаюся тим, що знаю англійську. Але це нормально - визнавати, хто ти є насправді. Не здаватися, не грати. Я такий, який я є", - додав він.

Говорячи про тему щастя, порушену на Форумі YES, Зеленський наголосив, що справжнє щастя не може бути одноосібним.

"І нестерпно жити в умовах, коли тобі незручно за те, що ти щасливий. Тобі просто незручно за своє щастя, яке ти заробив чесно своєю працею, але яке вимушено підкреслює нещастя багатьох людей, котрі живуть навколо тебе, в одній країні з тобою", - пояснив він.

Зеленський вважає, що надана йому та його команді довіра - це величезна відповідальність, тому що якщо в них не вийде, то це буде "наступна всенародна депресія".