Окупанти на Донбасі активно мінують узбіччя польових доріг, шляхопроводи та ділянки сільгосппризначення, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомляє ГУР.

Так, за даними розвідки, інженерно-саперні підрозділи 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ здійснюють додаткове мінування узбіч польових доріг, автошляхів і шляхопроводів зі встановленням протипіхотних та протитанкових мін. При цьому мінуються земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

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"Зазначені дії російських окупаційних військ посилюють загрозу життю населення на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.