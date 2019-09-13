Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
13.09.19 13:44

Окупанти на Донбасі активно мінують узбіччя польових доріг, шляхопроводи та ділянки сільгосппризначення, - розвідка

Командування російських окупаційних військ під виглядом посилення безпеки військових об’єктів збільшує площі мінно-вибухових загороджень, зокрема у визначених районах розведення військ.

Окупанти на Донбасі активно мінують узбіччя польових доріг, шляхопроводи та ділянки сільгосппризначення, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомляє ГУР.

Так, за даними розвідки, інженерно-саперні підрозділи 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ здійснюють додаткове мінування узбіч польових доріг, автошляхів і шляхопроводів зі встановленням протипіхотних та протитанкових мін. При цьому мінуються земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командування ЗС РФ змінило спрямованість бойової підготовки окупаційних військ на Донбасі, - розвідка

"Зазначені дії російських окупаційних військ посилюють загрозу життю населення на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100