СБУ після вказівки Зеленського припинила діяльність групи "чорних" реєстраторів "Путрівське" та низки інших рейдерів

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужби задокументували, що для протиправної діяльності організатори створили фіктивне реєстраційне підприємство "Путрівське" на території Васильківського району Київщини. Але фактично реєстраційні дії вчинялися за різними адресами у Києві", - йдеться в повідомленні.

Так, механізм рейдерського заволодіння нерухомістю передбачав внесення державними реєстраторами фіктивного підприємства недостовірних відомостей до Державних реєстрів. Організатори і безпосередні виконавці оборудки, зокрема, без згоди власників, відчужували земельні ділянки, об’єкти нерухомості та корпоративні права, використовуючи незаконно отримані ключі доступу з електронним цифровим підписом до держреєстрів.

Правоохоронці встановили, що зловмисники активно використовували фіктивні рішення судів, підроблені документи, печатки, бланки та штампи підприємств, установ, організацій різних форм власності та судів. Незаконне захоплення чужого майна здійснювалось як в інтересах третіх осіб, так і на користь учасників організованої групи. Крім того, усвідомлюючи неминучість свого викриття, організатори рейдерських захоплень періодично знищували реєстраційні справи та розпочали процес ліквідації КП "Путрівське".

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Основним фігурантам справи повідомлено про підозру у вчиненні низки злочинів, зокрема, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України.

В СБУ поінформували, що протягом останніх місяців це вже четвертий випадок викриття та припинення Службою безпеки України незаконних реєстраційних дій для заволодіння об’єктами нерухомості. Раніше співробітниками СБУ припинено рейдерське захоплення майна та майнових прав у Донецькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Луганській областях та місті Києві на загальну суму понад 30 млп дол.

Також зазначається, що цим операціям з викриття антирейдерських дій передувала вказівка, яку дав у липні президент Володимир Зеленський під час відвідування Київської області. Тоді він доручив правоохоронним органам викорінити рейдерство в країні, зокрема, через протиправний механізм використання таких комунальних підприємств, як "Путрівське".