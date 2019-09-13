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13.09.19 13:58

Зеленський планує дати обіцяну до 100 днів президентства пресконференцію в жовтні

Президент Володимир Зеленський планує дати пресконференцію в жовтні після того, як інтерв'ю до 100 днів його президентства зняв за свої гроші "Квартал 95".

Зеленський планує дати обіцяну до 100 днів президентства пресконференцію в жовтні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав "Українським Новинам" на питання про те, чи не планує він дати обіцяну ще до 100 днів президентства пресконференцію журналістам.

"Хочу. Мені сказали, що в жовтні буде", - відповів Зеленський.

Точну дату він назвати не зміг.

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Під час призначення спікером Зеленського Юлія Мендель пообіцяла, що на 100 днів президентства Зеленський дасть пресконференцію.

Замість цього він записав програму для каналу "1+1", інтерв'юером у якій виступив актор Станіслав Боклан, який зіграв прем'єр-міністра в серіалі "Слуга народу".

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