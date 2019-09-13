"Укравтодор" запускає онлайн-сервіс для відстеження ремонту і якості доріг

Про це повідомив на пресконференції в Києві в п'ятницю в.о. глави агентства Славомир Новак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я радий презентувати перший ресурс в Україні, де можемо показати всі види ремонтів, які ми провели за останні три роки. Він трохи відрізняється від подібних європейських сайтів. Зокрема, в нашому більше деталей, ніж у схожому польському ресурсі", - сказав він.

За словами Новака, новий сервіс показує інформацію про джерела фінансування ремонту доріг, процедури закупівель та контроль якості робіт (Prozorro, CoST, FIDIC), етапи і статус виконання ремонту, а також фото та відео-звіт зроблених робіт (до і після).

Глава держагентства зазначив, що в подальшому сервіс буде доповнюватися новою інформацією.

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"Розробники цього ресурсу отримали завдання до 21 жовтня підготувати електронну карту щодо підготовки доріг до зимового утримання. Ми хочемо, щоб кожен громадянин зміг побачити, яка техніка працює на дорогах", - сказав він.

При цьому директор дочірнього підприємства держагентства "Укрдорзв'язок" Вадим Дорюшко додав, що збір інформації буде здійснюватися без втручання "Укравтодору". За його словами, служби на місцях будуть вносити актуальну інформацію самі.

Дорюшко також повідомив, що в перспективі в сервіс планується додавати інформацію про стан мостів і освітлення на дорогах, наявність медичних закладів, електрозаправок, а також передбачити можливість зворотного зв'язку для водіїв.

Крім того, в планах додавати в сервіс інформацію про стан безпеки руху: оперативну інформацію з проблемних ділянок, дані щодо інтенсивності руху, інформацію зі швидкісного режиму, обмеження руху, альтернативні маршрути і статистику ДТП.

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Крім цього, як зазначив Дорюшко, через пів року компанія має намір створити мобільний додаток для водія.

У додатку, за його словами, будуть зручні геосервіси для планування маршруту з урахуванням чинних обмежень, можливість екстреного виклику допомоги, а також можливість залишити повідомлення з приводу стану доріг.