На "нормандській зустрічі" Зеленський порушуватиме питання про відвід військ уздовж всієї лінії зіткнення, - Кучма

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він розповів журналістам в кулуарах 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в п'ятницю в Києві.

"Одне з головних в питаннях безпеки - це рухатися далі в питанні відведення військ уздовж лінії зіткнення. Я переконаний, що в наступну середу (18 вересня. - Ред.) ми ухвалимо рішення про час відведення військ у Петровському і Золотому. Остаточно визначимо час" , - сказав він.

Кучма зазначив, що над питанням подальшого розведення військ на цих ділянках зараз працюють військові.

"Взагалі, перспективи, і президент (України Володимир Зеленський. - Ред.), упевнений, буде порушувати це питання на "нормандський зустрічі": уздовж всій лінії зіткнення відведення військ", - підкреслив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дратував наглядачів у в'язниці РФ жовто-блакитними стрічками, - Сенцов виступив на форумі YES у Києві. ВIДЕО (оновлено)

Представник України в ТКГ вказав, що якщо йдеться про безпеку і виконання Мінських домовленостей, то потрібно відвести війська уздовж всієї лінії конфлікту на 2 км.

Кучма також вважає, що зараз поки немає сенсу говорити про контроль над українсько-російським кордоном. "Якщо це не буде наша територія, ми ж туди не потрапимо. Тому це має бути поступово. Тобто, наша територія буде - будуть і наші кордони", - пояснив він.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час спільної з президентом Фінляндії пресконференції заявив, що конкретна дата зустрічі лідерів країн "нормандського формату" поки не визначена, але Україна наполягає на проведенні такої зустрічі ще у вересні.